2019-07-11T12:28:28+03:00
Общество

В Югре спасатели на вертолёте эвакуировали сторожа от разъярённого медведя

Животное ломилось в сторожку
Алена Кульмухаметова
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В Югре спасатели на вертолёте эвакуировали сторожа от разъярённого медведя. Фото с сайта pixabay.comВ Югре спасатели на вертолёте эвакуировали сторожа от разъярённого медведя. Фото с сайта pixabay.com
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Запах еды или человека помутил разум медведя и он пытался вломиться в сторожку, в которой прятался сторож. Мужчина вызвал спасателей и молился, чтобы разъярённый медведь не вырвал двери строения.

По информации «Центроспас-Югории», накануне вечером, 10 июля спасателям Ханты-Мансийска поступило сообщение о том, что в сторожку вблизи озера Шешьегатор в Ханты-Мансийском районе пытается проникнуть медведь. Сторожка находится на расположенной там базе рыбзавода.

Поисковая группа учреждения вместе с полицейскими прибыли на вертолете МИ-8МТ к месту вызова. Прибывшие спасатели эвакуировали 28-летнего сторожа в Ханты-Мансийск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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