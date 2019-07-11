В Югре спасатели на вертолёте эвакуировали сторожа от разъярённого медведя
Запах еды или человека помутил разум медведя и он пытался вломиться в сторожку, в которой прятался сторож. Мужчина вызвал спасателей и молился, чтобы разъярённый медведь не вырвал двери строения.
По информации «Центроспас-Югории», накануне вечером, 10 июля спасателям Ханты-Мансийска поступило сообщение о том, что в сторожку вблизи озера Шешьегатор в Ханты-Мансийском районе пытается проникнуть медведь. Сторожка находится на расположенной там базе рыбзавода.
Поисковая группа учреждения вместе с полицейскими прибыли на вертолете МИ-8МТ к месту вызова. Прибывшие спасатели эвакуировали 28-летнего сторожа в Ханты-Мансийск.
ИСТОЧНИК KP.RU