Школа искусств в Сургуте пополнилась новыми музыкальными инструментами

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-11T12:03:06+03:00

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Три школы искусств Сургута получат новое оборудование и учебную литературу для занятий с детьми. Договоры на поставку 43 музыкальных инструментов, компьютерной техники, мебели на общую сумму более 12 миллионов рублей заключили в администрации Сургута.

По словам председателя комитета культуры и туризма администрации Сургута Владимира Фризена, они приобретут музыкальные инструменты, закупят нотные издания, оборудуют компьютерные классы интерактивными досками. Детям будет предоставлена замечательная возможность учиться на новых инструментах хорошего качества. В музыкальные школы имени Григория Кукуевицкого № 1, 3, уже поставили фортепиано петербургской фабрики «Аккорд». Срок их службы составляет десять лет.

Учреждение ежегодно принимает более 300 воспитанников. После летних каникул ученики продолжат осваивать мастерство музыкальной игры уже на новом инструменте.

ИСТОЧНИК KP.RU