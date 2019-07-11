2019-07-11T11:47:54+03:00
Общество

Сургутянку задержала полиция за покупку таблеток для похудения

Женщину задержали в почтовом отделении
Алена Кульмухаметова
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Сургутянку задержала полиция за покупку таблеток для похудения. Фото с сайта pixabay.comСургутянку задержала полиция за покупку таблеток для похудения. Фото с сайта pixabay.com
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Пришла на почту, получила долгожданную посылку и была сразу же задержана полицейскими располневшая жительница Сургута. Как оказалось, причина появления правоохранителей – таблетки для похудения.

По информации пресс-службы Ханты-Мансийской таможни, жительница Сургута была задержана сотрудниками полиции из-за онлайн-покупки таблеток для похудения. Для того, чтобы похудеть к лету, девушка в «Viber» наткнулась на рекламу таблеток для похудения с якобы «действенным эффектом» и состоящее только из натуральных компонентов. Сургутянка оплатила несколько чудо-препаратов онлайн, переведя деньги администратору группы. Жительницу Сургута подозревают в возможном причастии к контрабанде сильнодействующих средств. Экспертизы в составе таблеток обнаружили сибутрамин — сильнодействующее вещество, свободный оборот которого на территории России запрещен. На данный момент сотрудники органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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