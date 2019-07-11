2019-07-11T10:59:16+03:00
Происшествия

В Излучинске уголовник стащил из квартиры чужой мобильник

Мужчину задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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В Излучинске уголовник стащил из квартиры чужой мобильник. Фото с сайта pixabay.comВ Излучинске уголовник стащил из квартиры чужой мобильник. Фото с сайта pixabay.com
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Кражу по горячим следам раскрыли полицейские Нижневартовского района в минувшие сутки.

Так, по данным УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, в посёлке Излучинск Нижневартовского района мужчина проник в квартиру заявителя и похитил сотовый телефон стоимостью 10 000 рублей. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности. Правоохранителями изъято похищенное и возвращено законному владельцу. Ведется следствие.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 38 преступлений, раскрыто 17, из них: один факт мошенничества, восемь краж и четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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