В Излучинске уголовник стащил из квартиры чужой мобильник
Кражу по горячим следам раскрыли полицейские Нижневартовского района в минувшие сутки.
Так, по данным УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, в посёлке Излучинск Нижневартовского района мужчина проник в квартиру заявителя и похитил сотовый телефон стоимостью 10 000 рублей. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности. Правоохранителями изъято похищенное и возвращено законному владельцу. Ведется следствие.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 38 преступлений, раскрыто 17, из них: один факт мошенничества, восемь краж и четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU