СЕГОДНЯ 10:53 2019-07-11T10:53:39+03:00

В Сургуте приставы закрыли хлебозавод «Бояр» за трудоустройство уроженца Украины. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Две недели будет простаивать пекарня «Бояр» из Сургута, так как её входы опчеатали судебные приставы. Причиной тому послужило принятие на работу иностранца.

По информации УФССП ХМАО-Югры, в отдел судебных приставов Сургута на исполнение поступил исполнительный документ о приостановлении деятельности хлебозавода «Бояр».

При проверке соблюдения миграционного законодательства иностранными гражданами на территории города сотрудники отдела миграционной службы установили, что руководитель пекарни незаконно трудоустроил гражданина Украины. В результате чего был привлечен к административной ответственности. Рассмотрев материалы административного дела, суд вынес решение о приостановлении деятельности хлебозавода «Бояр» на 14 суток.

Сотрудник службы уже побывал с проверкой в офисе предприятия, где ему предъявили приказ об увольнении работника.

ИСТОЧНИК KP.RU