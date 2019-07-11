В Сургуте приставы закрыли хлебозавод «Бояр» за трудоустройство уроженца Украины
Две недели будет простаивать пекарня «Бояр» из Сургута, так как её входы опчеатали судебные приставы. Причиной тому послужило принятие на работу иностранца.
По информации УФССП ХМАО-Югры, в отдел судебных приставов Сургута на исполнение поступил исполнительный документ о приостановлении деятельности хлебозавода «Бояр».
При проверке соблюдения миграционного законодательства иностранными гражданами на территории города сотрудники отдела миграционной службы установили, что руководитель пекарни незаконно трудоустроил гражданина Украины. В результате чего был привлечен к административной ответственности. Рассмотрев материалы административного дела, суд вынес решение о приостановлении деятельности хлебозавода «Бояр» на 14 суток.
Сотрудник службы уже побывал с проверкой в офисе предприятия, где ему предъявили приказ об увольнении работника.
ИСТОЧНИК KP.RU