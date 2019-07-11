2019-07-11T10:02:21+03:00
Происшествия

Голодный вартовчанин, выбил окно и ограбил магазин

Мужчина заметил камеры видеонаблюдения
Алена Кульмухаметова
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Голодный вартовчанин, выбил окно и ограбил магазин. Фото с сайта pixabay.comГолодный вартовчанин, выбил окно и ограбил магазин. Фото с сайта pixabay.com
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Чипсы, крабовые палочки, колбаса и пиво посыпались из рук вартовчанина, когда он заметил камеры видеонаблюдения в магазине. Мужчина раешил расправиться с ними.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, накануне в дежурную часть полиции Нижневартовска поступило сообщение от сотрудников одного из магазинов города, которые утром обнаружили в торговой точке разбитое окно, а также пропажу товаров и имущества.

Оперативники установили 39-летнего подозреваемого, который пояснил, что прогуливался ночью по городу и захотел перекусить, но так как магазин был закрыт, он решил разбить окно.

Злоумышленник набрал продукты питания, среди которых крабовые палочки, колбаса, пиво и чипсы. После чего, увидев камеры видеонаблюдения, установленные в магазине, подозреваемый заодно решил забрать с собой компьютерный процессор, на котором по его мнению были данные с камер. Сумма ущерба составила 38 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного следственными органами вынесено решение в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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