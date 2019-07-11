2019-07-11T09:54:17+03:00
Общество

Старая часть Нижневартовска преобразится в течение двух лет

Родители юных жителей города высказали пожелания открыть филиал детской поликлиники
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Старая часть Нижневартовска преобразится в течение двух лет. Фото с сайта администрации города НижневартовскСтарая часть Нижневартовска преобразится в течение двух лет. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

После завершения строительства улицы Нововартовской старая часть города Нижневартовска получит новый стимул к своему развитию. Об этом на встрече с жителями данной территории сообщил глава города Василий Тихонов.

По словам главы муниципалитета, улица Нововартовская станет дублером улицы Лопарева. Сейчас работы ведутся на участке от улицы Героев Самотлора до улицы Летней. Завершить первый этап должны в 2021 году.

Вартовчане задали несколько десятков вопросов, которые касались благоустройства придомовой территории, а также развития старой части города. Родители юных жителей города высказали пожелания открыть филиал детской поликлиники.

Как рассказала главный врач Нижневартовской городской детской поликлиники Татьяна Загинайко, этот вопрос уже находится в работе. В старой части города проживают около 4,5 тысяч вартовчан в возрасте до 18 лет. Все они закреплены за поликлиникой №2, которая размещена на первом этаже жилого дома. Учитывая интенсивную застройку старой части города, количество юных пациентов возросло. Решение о необходимости открытия офиса врачей-педиатров общей практики в этой части города одобрено на региональном уровне. Уже выбирается помещение под поликлинику. Планируется, что на базе данного офиса будет находиться прививочный кабинет, а также пять участков».

Жители также обратили внимание, что нужно открыть почтовое отделение и филиал одного из городских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Урае в выходные перекроют дороги
Пять жительниц Сургута не стали стюардессами из-за мошенника
В Югре спасатели на вертолёте эвакуировали сторожа от разъярённого медведя
Школа искусств в Сургуте пополнилась новыми музыкальными инструментами
Сургутянку задержала полиция за покупку таблеток для похудения
В Излучинске уголовник стащил из квартиры чужой мобильник
В Сургуте приставы закрыли хлебозавод «Бояр» за трудоустройство уроженца Украины
За прописку пяти россиян жительницу Нефтеюганска отправят под суд
Голодный вартовчанин, выбил окно и ограбил магазин
В ХМАО задержан убийца, который ломом для колки льда расправился со знакомым
Сургутянка вынесла мимо кассы в магазина продукты на пять тысяч рублей
В Нижневартовске маршрут №10К приостановил перевозку пассажиров
За минувшие сутки в Югре в двух ДТП пострадали два человека
В Ханты-Мансийске на днях откроется «Аллея сказок»