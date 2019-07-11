СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-11T09:54:17+03:00

Старая часть Нижневартовска преобразится в течение двух лет. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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После завершения строительства улицы Нововартовской старая часть города Нижневартовска получит новый стимул к своему развитию. Об этом на встрече с жителями данной территории сообщил глава города Василий Тихонов.

По словам главы муниципалитета, улица Нововартовская станет дублером улицы Лопарева. Сейчас работы ведутся на участке от улицы Героев Самотлора до улицы Летней. Завершить первый этап должны в 2021 году.

Вартовчане задали несколько десятков вопросов, которые касались благоустройства придомовой территории, а также развития старой части города. Родители юных жителей города высказали пожелания открыть филиал детской поликлиники.

Как рассказала главный врач Нижневартовской городской детской поликлиники Татьяна Загинайко, этот вопрос уже находится в работе. В старой части города проживают около 4,5 тысяч вартовчан в возрасте до 18 лет. Все они закреплены за поликлиникой №2, которая размещена на первом этаже жилого дома. Учитывая интенсивную застройку старой части города, количество юных пациентов возросло. Решение о необходимости открытия офиса врачей-педиатров общей практики в этой части города одобрено на региональном уровне. Уже выбирается помещение под поликлинику. Планируется, что на базе данного офиса будет находиться прививочный кабинет, а также пять участков».

Жители также обратили внимание, что нужно открыть почтовое отделение и филиал одного из городских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU