В ХМАО задержан убийца, который ломом для колки льда расправился со знакомым
Окровавленное тело 31-летнего жителя села Селиярово Ханты-Мансийского района Югры было обнаружено в его собственном доме вечером 6 июля. На шее погибшего были множественные раны. К поиску преступника приступили немедленно. Накануне он был задержан.
По информации следственного комитета Югры, в результате взаимодействия следователей СКР, сотрудников уголовного розыска и местных жителей преступление было раскрыто по горячим следам. Опрошенные соседи и односельчане потерпевшего сообщили, что погибший находился в длительном конфликте с 36-летним ранее неоднократно судимым мужчиной, который несколько раз угрожал ему убийством и поджогом дома.
Подозреваемый отрицал причастность к совершению преступления, но следствию удалось добыть важнейшие доказательства – во время прочеса местности местные жители, оказывавшие помощь следствию, обнаружили на берегу реки пешню (лом для пробивания льда), а в доме подозреваемого была обнаружена обувь со следами крови.
На допросе подозреваемый признал свою вину. Из показаний мужчины следует, что 6 июля он пришел в дом к потерпевшему, где после совместного употребления спиртного забил его насмерть пешней, после чего скрылся с места преступления, избавился от орудия убийства и тщательно постирал свою одежду.
Несмотря на предпринятые попытки скрыть следы преступления мужчина задержан. На основании собранных доказательств ему предъявлено обвинение. Сегодня судом будет рассмотрено ходатайство следователя СКР о заключении обвиняемого под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU