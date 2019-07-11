СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-11T08:48:19+03:00

В Нижневартовске маршрут №10К приостановил перевозку пассажиров. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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С 15 июля перевозка пассажиров по коммерческому маршруту регулярных перевозок №10К «ПАТП №2 – ул. Героев Самотлора, дом №30» будет временно прекращена на основании заявления юридического лица, осуществляющего перевозку по маршруту.

Как сообщили в городской администрации, вартовчане могут воспользоваться альтернативным муниципальным маршрутом регулярных перевозок №10 «ПАТП №2 – авторынок». Он работает без изменений.

Информация о расписании движения маршрута размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «Информация для граждан» в разделе «Транспорт и связь».

ИСТОЧНИК KP.RU