В Нижневартовске маршрут №10К приостановил перевозку пассажиров
С 15 июля перевозка пассажиров по коммерческому маршруту регулярных перевозок №10К «ПАТП №2 – ул. Героев Самотлора, дом №30» будет временно прекращена на основании заявления юридического лица, осуществляющего перевозку по маршруту.
Как сообщили в городской администрации, вартовчане могут воспользоваться альтернативным муниципальным маршрутом регулярных перевозок №10 «ПАТП №2 – авторынок». Он работает без изменений.
Информация о расписании движения маршрута размещена на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «Информация для граждан» в разделе «Транспорт и связь».
ИСТОЧНИК KP.RU