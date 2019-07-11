2019-07-11T08:33:03+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в двух ДТП пострадали два человека

Задержаны шесть пьяных водителей
Алена Кульмухаметова
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За минувшие сутки в Югре в двух ДТП пострадали два человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие сутки в Югре в двух ДТП пострадали два человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в минувшие сутки в Нефтеюганске.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры,10 июля в 15 часов 15 минут в 3 микрорайоне города Нефтеюганск водитель за рулём автомобилем «Рено Логан», двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия 71-летняя пешеход получила телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы. Задержано шесть водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, трое – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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