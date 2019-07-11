За минувшие сутки в Югре в двух ДТП пострадали два человека
Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в минувшие сутки в Нефтеюганске.
По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры,10 июля в 15 часов 15 минут в 3 микрорайоне города Нефтеюганск водитель за рулём автомобилем «Рено Логан», двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия 71-летняя пешеход получила телесные повреждения.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы. Задержано шесть водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, трое – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 23 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU