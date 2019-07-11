2019-07-11T07:53:13+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске на днях откроется «Аллея сказок»

Ремонт производился в две смены с привлечением большего числа работников
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске на днях откроется «Аллея сказок». Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске на днях откроется «Аллея сказок». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Ремонт центральной детской площадки в парке имени Бориса Лосева завершится раньше плановых сроков.

По информации департамента городского хозяйства муниципалитета, на сегодняшний день работы близятся к завершению, работает три подрядчика, – прокомментировал Контракт предполагает проведение работ до сентября, однако администрация города и подрядчик договорились о более оперативном выполнении ремонта. Ремонт производился в две смены с привлечением большего числа работников. Планируется, что «Аллея сказок» встретит ребятишек уже второй половине июля».

Напомним, мероприятия по благоустройству «Аллеи сказок» начались 3 июня. Предварительное обследование площадки выявило износ мягкого покрытия, проседание грунта и скопление дождевой воды на некоторых участках детского городка. Пришли в негодность и некоторые элементы малых архитектурных форм, о чем стали писать жители города в своих обращениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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