В Сургуте жители жалуются на заросшие травой газоны

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-10T14:51:24+03:00

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По поручению главы города Сургута Вадима Шувалова профильные структуры администрации начали проверку качества покоса травы во дворах. Поводом послужило большое количество жалоб в соцсетях на то, что управляющие компании, несвоевременно косят траву на вверенных им территориях.

Так рейд во двор на улицу Кирбая, 5/2 выявил, что высота травы в некоторых местах указанной территории превышает 30 сантиметров.

- Сегодня по поручению главы города мы проводим выездную инспекцию дворов на предмет выявления нестриженных газонов. Все недостатки будут озвучены управляющим компаниям, которые устранят их в ближайшее время, — прокомментировала начальник отдела организации управления жилфондом и содержания объектов горхозяйства Татьяна Лепихина.

В инспекции отметили, что косить траву нужно не только в эстетических целях. Это важно для пожарной безопасности и охраны здоровья. По нормам высота травостоя не должна превышать 5 сантиметров. Кроме того, во время покоса травы, например, уничтожаются растения-аллергены.

Заместитель директора УК «Запад» Мария Ботенко рассказала, что в настоящее время работы по покосу травы ведутся в районе ПИКС. На следующей неделе приступят к уборке травы на придомовой территории по улице Киртбая.

Добавим, что в этом году покос травы в Сургуте начался 5 июня. Площадь газонов, на которых убирают траву, составляет 229,51 га – это примерно пять территорий парка «За Саймой». В это число входят 72 улицы, проезды, проспекты и 28 парков и скверов.

ИСТОЧНИК KP.RU