СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-10T11:28:38+03:00

В Югре на озере Айтор выпустили больше 300 миллионов мальков сиговых. Фото с сайта Природнадзора Югры

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Инспектора Ханты-Мансийского управления Природнадзора Югры приняли участие в пересечете и выпуске молоди сиговых видов рыб из питомника на озере Айтор в протоку Ендырская.

По информации ведомства, Айтор – один из самых крупных рыбоводных участков по площади и объёму выпуска мальков в Югре, в десятке крупнейших на первых местах и в России. Площадь озера – четыре с половиной тысячи гектаров, средняя глубина – около двух метров.

Пару месяцев назад в озеро выпустили 324 миллиона личинок пеляди и 10 миллионов личинок чира. Выжило больше половины молоди. Теперь выпущенная в протоку Ендырская молодь пойдёт через Обь в Обскую губу.

ИСТОЧНИК KP.RU