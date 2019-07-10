В Югре на озере Айтор выпустили больше 300 миллионов мальков сиговых
Инспектора Ханты-Мансийского управления Природнадзора Югры приняли участие в пересечете и выпуске молоди сиговых видов рыб из питомника на озере Айтор в протоку Ендырская.
По информации ведомства, Айтор – один из самых крупных рыбоводных участков по площади и объёму выпуска мальков в Югре, в десятке крупнейших на первых местах и в России. Площадь озера – четыре с половиной тысячи гектаров, средняя глубина – около двух метров.
Пару месяцев назад в озеро выпустили 324 миллиона личинок пеляди и 10 миллионов личинок чира. Выжило больше половины молоди. Теперь выпущенная в протоку Ендырская молодь пойдёт через Обь в Обскую губу.
ИСТОЧНИК KP.RU