СЕГОДНЯ 06:19 2019-07-10T06:19:33+03:00

Погода в Югре 10 июля: дожди и грозы. Фото из группы "Наш Сургут" в соцсети Вконтакте

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В среду 10 июля в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь, по западным районам умеренный и сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, при грозе порывами до 14-19 метров в секунду. Температура воздуха днём+21,+26 градусов, по северным районам +15,+20 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный, юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +22,+24 градусов.

В Сургуте с утра солнечная погода, к обеду небо затянут облака, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный, южный, юго-восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16, +20 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15, +18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU