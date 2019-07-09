2019-07-09T13:49:53+03:00
Общество

Югорчанин обезобразил лицо знакомой ножкой от кухонного стола

Конфликт произошёл во время распития алкоголя
Алена Кульмухаметова
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Югорчанин обезобразил лицо знакомой ножкой от кухонного стола. Фото с сайта pixabay.comЮгорчанин обезобразил лицо знакомой ножкой от кухонного стола. Фото с сайта pixabay.com
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Кровавыми разборками завершились пьяные посиделки в Советском районе Югры. Теперь мужчина идёт под суд, а женщина осталась с обезображенным лицом.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 35-летнему советчанину по факту причинения тяжкого вреда здоровью предъявлено обвинение.

Согласно материалам дела, в январе нетрезвый мужчина во время конфликта со знакомой женщиной жестоко избил её по лицу и голове, после чего отломил от кухонного стола металлическую ножку, которой продолжил наносить побои.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в судебные органы для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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