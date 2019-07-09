В Югре судят жителя Уфы за коммерческий подкуп в размере четверть миллиона
В Ханты-Мансийске завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Уфы. Мужчина обвиняется в коммерческом подкупе в крупном размере, совершенный за заведомо незаконные действия.
По информации следственного комитета Югры, в марте 2019 года на месторождении Кондинского района охранником был выявлен факт провоза на территорию объекта алкогольной продукции водителем фирмы-подрядчика, за что полагается штраф.
Чтобы сохранить положительную репутацию фирмы, представитель подрядчика предложил охране за 250 тысяч рублей скрыть факт провоза алкоголя на объект.
Передача денег проходила в Ханты-Мансийске уже под контролем правоохранительных органов. После передачи денег обвиняемый был задержан на месте преступления.
По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU