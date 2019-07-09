СЕГОДНЯ 12:51 2019-07-09T12:51:03+03:00

В Югре судят жителя Уфы за коммерческий подкуп в размере четверть миллиона Фото: Татьяна Коркина

Попытка провезти на месторождение алкоголь не удалась

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В Ханты-Мансийске завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Уфы. Мужчина обвиняется в коммерческом подкупе в крупном размере, совершенный за заведомо незаконные действия.

По информации следственного комитета Югры, в марте 2019 года на месторождении Кондинского района охранником был выявлен факт провоза на территорию объекта алкогольной продукции водителем фирмы-подрядчика, за что полагается штраф.

Чтобы сохранить положительную репутацию фирмы, представитель подрядчика предложил охране за 250 тысяч рублей скрыть факт провоза алкоголя на объект.

Передача денег проходила в Ханты-Мансийске уже под контролем правоохранительных органов. После передачи денег обвиняемый был задержан на месте преступления.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU