2019-07-08T15:49:23+03:00
Общество

В Сургуте до конца лета оборудуют 31 остановку

На эти цели выделены шесть миллионов рублей
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте до конца лета оборудуют 31 остановку. Фото Рамиля НуриеваВ Сургуте до конца лета оборудуют 31 остановку. Фото Рамиля Нуриева
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Накануне на пересечении улиц Ивана Захарова и 30 лет Победы и установили новый остановочный комплекс. В ближайшее время здесь разместят табличку с наименованием улицы и расписание движения общественного транспорта. Всего до конца лета в Сургуте оборудуют 31 остановку.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Сургут, оОстановка «30 лет Победы» была одной из первых в списке на установку. Павильон обошелся городскому бюджету в сумму около 200 тысяч рублей. Всего на оснащение остановок выделено больше шести млн рублей.

На остановках планируется установить электронные табло на всех остановках Сургута. Сейчас ими оснащены только павильоны с торговыми площадями. Владельцы продовольственных точек отвечают за их бесперебойную работу и следят, чтобы никто из вандалов не испортил технику.

В ближайшее время остановки оборудуют на улицах Быстринская, Пушкина, Саянская и Индустриальная.

По словам директора департамента городского хозяйства Сургута Романа Богача, всего в городе 326 остановок общественного транспорта, 247 из них уже оснащены павильонами. Оставшиеся 79 временно пустуют. Администрация занимается их заполнением. 29 из них по разным причинам пока установить нет возможности. Это остановки, работающие только на высадку пассажиров, как правило предшествующие конечным. А также остановочные площадки на ул. Профсоюзов, которые находятся под линиями электропередач, которые запрещают установку павильонов.

Добавим, что все новые остановочные комплексы изготовлены по современным технологиям. Конструкция павильонов исключает попадание внутрь снега, ветра или дождя – они отлично подходят для северного климата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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