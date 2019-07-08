Делегация Югры принимает участие в десятой выставке «Иннопром»

СЕГОДНЯ 14:25 2019-07-08T14:25:06+03:00

На ней будет представлен туристический потенциал округа

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Делегация Югры во главе с заместителем губернатора автономного округа Алексеем Забозлаевым принимает участие в юбилейной – десятой – международной промышленной выставке «Иннопром», которая стартовала сегодня, 8 июля, в Екатеринбурге.

В состав делегации также вошли руководители и представители окружных департаментов промышленности, информационных технологий, экономического развития, фонда развития Югры, технопарка высоких технологий, центра поддержки экспорта, промышленных предприятий и компаний.

В течение нескольких дней делегатов ждет насыщенная деловая программа. Традиционно на «Иннопроме» будет представлен стенд Ханты-Мансийского автономного округа. Одной из его содержательных доминант станет интерактивная презентация туристского потенциала Югры и всемирной шахматной олимпиады 2020 года, а также комплексная интерактивная инсталляция, представляющая инвестиционный и промышленный потенциал региона.

Заместитель губернатора подпишет план мероприятий в развитие действующего соглашения в сфере туризма, заключенного между правительством Югры и компанией «ТТ-Трэвел» в июне. Документ определяет конкретные шаги, нацеленные на продвижение туристских продуктов автономного округа на российском рынке, разработку и формирование новых культурно-познавательных, этнографических, активных и гастрономических туров, обмен опытом, участие в совместных мероприятиях.

Свои договоренности намерены закрепить соглашениями и институты развития. Так, технопарк высоких технологий заключит соглашение о сотрудничестве в сфере развития инноваций с Уральским университетским комплексом, центр поддержки экспорта Югры – с ООО «РЕ Лигал» о разработке и использовании российско-турецкой В2В-платформы в интересах российских экспортно-ориентированных и турецких компаний, фонд развития Югры – с компанией «Illuminate International Company BVBA» о реализации совместных программ в области развития и внедрения проекта «Умный город», «Smart Sport».

В этом году на стенде Югры предусмотрена и культурная программа: для гостей и посетителей выступит исполнительница, композитор Вера Кондратьева. В дегустационной зоне представлена югорская продукция, маркированная товарным знаком «Сделано в Югре!».

ИСТОЧНИК KP.RU