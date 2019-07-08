2019-07-08T14:25:06+03:00
Общество

Делегация Югры принимает участие в десятой выставке «Иннопром»

На ней будет представлен туристический потенциал округа
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Делегация Югры принимает участие в десятой выставке «Иннопром»Делегация Югры принимает участие в десятой выставке «Иннопром»Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Делегация Югры во главе с заместителем губернатора автономного округа Алексеем Забозлаевым принимает участие в юбилейной – десятой – международной промышленной выставке «Иннопром», которая стартовала сегодня, 8 июля, в Екатеринбурге.

В состав делегации также вошли руководители и представители окружных департаментов промышленности, информационных технологий, экономического развития, фонда развития Югры, технопарка высоких технологий, центра поддержки экспорта, промышленных предприятий и компаний.

В течение нескольких дней делегатов ждет насыщенная деловая программа. Традиционно на «Иннопроме» будет представлен стенд Ханты-Мансийского автономного округа. Одной из его содержательных доминант станет интерактивная презентация туристского потенциала Югры и всемирной шахматной олимпиады 2020 года, а также комплексная интерактивная инсталляция, представляющая инвестиционный и промышленный потенциал региона.

Заместитель губернатора подпишет план мероприятий в развитие действующего соглашения в сфере туризма, заключенного между правительством Югры и компанией «ТТ-Трэвел» в июне. Документ определяет конкретные шаги, нацеленные на продвижение туристских продуктов автономного округа на российском рынке, разработку и формирование новых культурно-познавательных, этнографических, активных и гастрономических туров, обмен опытом, участие в совместных мероприятиях.

Свои договоренности намерены закрепить соглашениями и институты развития. Так, технопарк высоких технологий заключит соглашение о сотрудничестве в сфере развития инноваций с Уральским университетским комплексом, центр поддержки экспорта Югры – с ООО «РЕ Лигал» о разработке и использовании российско-турецкой В2В-платформы в интересах российских экспортно-ориентированных и турецких компаний, фонд развития Югры – с компанией «Illuminate International Company BVBA» о реализации совместных программ в области развития и внедрения проекта «Умный город», «Smart Sport».

В этом году на стенде Югры предусмотрена и культурная программа: для гостей и посетителей выступит исполнительница, композитор Вера Кондратьева. В дегустационной зоне представлена югорская продукция, маркированная товарным знаком «Сделано в Югре!».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югре за неделю выявлено 137 нетрезвых водителей
В Сургуте до конца лета оборудуют 31 остановку
Сургутянин задержали за кражу дорогого коньяка с витрины магазина
В Ханты-Мансийске состоялся парад судов
За полгода 31 житель Югры пожаловался на коррупцию в округе
Иностранец сменил имя и фамилию, чтобы вновь приехать в Югру
В Сургуте восстановят более 13 километров магистральных трубопроводов
Нижневартовске наградили детей, которые спасли 8-летнюю девочку от педофила
За неделю в Югре на пожарах было спасено пять человек
Сбербанк выступил генеральным партнером XI музыкального фестиваля «Лето в Тобольском Кремле»
Молодому жителю Сургута грозит 15 лет тюрьмы за наркотики
В Югре семьям с детьми выплатят субсидии на погашение долга по ипотеке
Житель Урая угнал автомобиль и разбил его в хлам
Сургут перешёл на новую систему обращения с мусором
В Излучинске по горячим следам раскрыта кража велосипеда
Таможенники не нашли на прилавках нижневартовских магазинов «санкционку»
Житель Нягани пытался «взять» кассу в оружейном магазине
В Югре по эксроу-счетам реализуется девять проектов
В Лянторе, выпав из окна седьмого этажа, насмерть разбился двухлетний малыш
Погорельцам 5-А по улице Спортивной в Нижневартовске выдают материальную помощь
В Нефтеюганске судят инженера, по вине которого насмерть разбился молодой рабочий
Вартовчанин похитил магнитолу, ящик помидоров и персиков
В Ханты-Мансийске пройдёт фестиваль военной реконструкции «Штурм-2019»
За минувшие выходные на дорогах Югры в 11 ДТП пострадали 15 человек. Есть погибшая
В Нягани оператор связи продал детализацию звонков девушки её ревнивому поклоннику
Вартовчанину ужесточили наказание за нетрезвое вождение