2019-07-08T13:00:39+03:00
Происшествия

Молодому жителю Сургута грозит 15 лет тюрьмы за наркотики

Наркосбытчика задержали с поличным
Алена Кульмухаметова
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Молодому жителю Сургута грозит 15 лет тюрьмы за наркотики. Фото с сайта pixabay.comМолодому жителю Сургута грозит 15 лет тюрьмы за наркотики. Фото с сайта pixabay.com
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Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с помощью сети Интернет.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, сургутянин купил запрещенные наркотические средства, которые расфасовал в 21 полимерный пакет для последующей их реализации через «тайники-закладки».

Злоумышленник не успел реализовать свой план, так как был задержан сотрудниками полиции. Из незаконного оборота изъято 36 грамм синтетических наркотических средств.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Сургутянину грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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