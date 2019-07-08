2019-07-08T09:23:44+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске пройдёт фестиваль военной реконструкции «Штурм-2019»

Запись в ряды реконструкторов боя еще ведется
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске пройдёт фестиваль военной реконструкции «Штурм-2019». Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске пройдёт фестиваль военной реконструкции «Штурм-2019». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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У жителей и гостей окружной столицы Югры есть все шансы для того, чтобы принять участие в воссоздании известнейших сражений в мировой истории. Запись в ряды реконструкторов боя еще ведется.

Само мероприятие будет организовано 13 июля в рамках акции «Пикник.ХМ» на набережной реки Иртыш. Организаторы сообщают, что жители и гости города смогут посмотреть выставку военной техники, военного обмундирования, а также стать участниками военно-спортивных мероприятий, мастер-классов, реконструкций боевых столкновений и военно-прикладную страйкбольную игру.

На выставке будут представлены образцы стрелкового оружия (массово-габаритные модели, страйкбольные версии оружия), военное оборудование следующих периодов и стран, среди них: Славянские и скандинавские воины XII-XV века, Красная армия СССР периода Великой Отечественной войны (1941-1945), Вооруженные силы нацистской Германии (1935-1945), Вооруженные силы СССР (период войны в Афганистане 1980-1989), современное обмундирование: Вооруженные силы Соединенного Королевства (Великобритании), Вооруженные силы Франции, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Германии, Вооруженные силы Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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