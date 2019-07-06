Проливного дождя в Югре не выдержали 16 зданий

СЕГОДНЯ 16:58 2019-07-06T17:01:16+03:00

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Ливневые дожди с грозами, обрушившиеся на Югру 5 июля, проверили на прочность состояние жилого фонда региона и других зданий. В результате прохождения грозового фронта на территории Сургутского, Нижневартовского районов, а также Когалыме за три часа выпало 8 миллиметров осадков.

Об этом сообщили на заседании рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Ее провел замгубернатора Югры Андрей Зобницев. В режиме видеосвязи к обсуждению были подключены все муниципалитеты округа, гарнизоны МЧС.

Из-за нарушения герметичности крыш некоторых строений, строительных конструкций, а также недостаточной пропускной способности ливневых канализаций произошло попадание воды в жилые и подвальные помещения 11 домов, 3 социально значимых объектов, 2 магазинов.

Предупреждение о непогоде на территории региона, которая сохранится до конца дня, поступило 5 июля. Местами прогнозировались опасные природные явления, в том числе дожди, ливни, грозы с усилением ветра. Специалисты тут же оповестили население посредством SMS-рассылки, разместили информацию на сайте ГУ МЧС. Последствия подтоплений были ликвидированы уже к 21:00 5 июля.

Исполняющий обязанности главы Когалыма Роман Ярема пояснил, что в муниципалитете режим чрезвычайной ситуации пока не снимается, проводится постоянный мониторинг обстановки. Также в городе будет проведена ревизия дождеприемников и ливневых стоков для их очистки, систем электроснабжения.

Утром 6 июля подтопленные объекты были вновь осмотрены специалистами на предмет выявления негативных последствий. Угрозы для граждан отсутствуют», – резюмировал Роман Ярема.

По итогам заседания Андрей Зобницев поручил главам муниципалитетов Югры усилить мониторинг социальных сетей, так как именно оттуда оперативнее всего поступает информация от граждан о случившихся происшествиях, сообщили в правительстве Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU