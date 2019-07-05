В Сургуте директора отстранили от работы за систематическую невыплату заработную плату
Прокуратура Сургута провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности ООО «ТрестЗапсибгидрострой».
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, руководство предприятия нарушает сроки выплаты заработной платы. В результате перед 42 работниками образовалась задолженность по оплате труда за февраль текущего года на общую сумму около одного млн. рублей.
Ранее генеральный директор предприятия привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства о труде и был оштрафован.
В этой связи прокурор возбудил в отношении руководителя предприятия дело об административном правонарушении за невыплату или неполную выплату заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Cуд назначил правонарушителю наказание в виде дисквалификации на один год.
После вмешательства прокуратуры трудовые права работников предприятия восстановлены - задолженность по оплате труда им выплачена в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU