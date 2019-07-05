2019-07-05T15:44:52+03:00
Общество

В Сургуте директора отстранили от работы за систематическую невыплату заработную плату

Терпение у сотрудников лопнуло
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте директора отстранили от работы за систематическую невыплату заработную плату. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Сургуте директора отстранили от работы за систематическую невыплату заработную плату. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Прокуратура Сургута провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности ООО «ТрестЗапсибгидрострой».

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, руководство предприятия нарушает сроки выплаты заработной платы. В результате перед 42 работниками образовалась задолженность по оплате труда за февраль текущего года на общую сумму около одного млн. рублей.

Ранее генеральный директор предприятия привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства о труде и был оштрафован.

В этой связи прокурор возбудил в отношении руководителя предприятия дело об административном правонарушении за невыплату или неполную выплату заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Cуд назначил правонарушителю наказание в виде дисквалификации на один год.

После вмешательства прокуратуры трудовые права работников предприятия восстановлены - задолженность по оплате труда им выплачена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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