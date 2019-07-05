СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-05T14:50:02+03:00

Мемориал Защитникам Отечествам в Югорске отремонтируют за 68 миллионов рублей. Фото с сайта pixabay.com

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В городе Югорске отремонтируют Мемориал Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской. Кроме того, специалисты приведут в порядок территорию вокруг него.

По информации RosTender.info, вокруг мемориала построят подпорные стены, сделают площадку из щебня, поверхности комплекса оштукатурят и покрасят, а также заменят электропроводку для подсветки памятника.

Из бюджета города на эти цели планируют направить 67,7 млн рублей. Сейчас администрация города объявила тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Заявки от участников принимаются до 12 июля, а 16 июля будут подведены итоги тендера. Добавим, что мемориал, созданный в память военного и трудового подвига сибиряков, был открыт в 1998 году. Главной частью мемориала является настоящий самолет «МиГ-25пу», установленный на гранитный постамент.

ИСТОЧНИК KP.RU