Юные югорчане на лето становятся бойцами трудовых отрядов

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-05T13:57:12+03:00

Работают подростки по два часа в день

Изменить размер текста: A A

Школьники из Ханты-Мансийска в период с 1 июня по 30 августа могут стать бойцами молодежных трудовых отрядов.

Так, по информации городской администрации, первая трудовая смена завершилась 28 июня, было сформировано 22 трудовых отряда, в которые вошли 327 подростков. С 1 июля стартовала вторая трудовая смена. В июле в городе действуют 16 молодежных отрядов, более 230 подростков получили возможность официального трудоустройства на временные рабочие места в «Молодежный центр».

Работают подростки по два часа в день. Школьники наводят порядок в парках, на детских площадках, придомовых территориях. После работы подростки принимают участие в досуговых мероприятиях. В течение летнего трудового сезона для ребят организуются культурно-развлекательные и спортивные мероприятия.

Добавим, подробную информацию по вопросам трудоустройства несовершеннолетних граждан можно получить в «Молодежном центре».

ИСТОЧНИК KP.RU