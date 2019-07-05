2019-07-05T14:10:58+03:00
Общество

В Сургуте уволена заведующая детским садом, где «кабан» танцевал стриптиз

Проверка выявила ряд нарушений
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте уволена заведующая детским садом, где «кабан» танцевал стриптизВ Сургуте уволена заведующая детским садом, где «кабан» танцевал стриптизФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Заведующая детским садом №26 «Золотая рыбка» лишилась своего места после коллективного видеообращения воспитателей и родителей детского сада к Президенту Российской Федерации.

По информации департамента здравоохранения города Сургут, было назначено проведение проверки деятельности заведующей дошкольным учреждением Татьяны Коваленко.

После проверки были выявлены нарушения деятельности администрации: незаконный сбор денег с сотрудников детского сада, принудительно исполнение работ, не входящих в сферу трудовых отношений сотрудников, неоплачиваемое внеурочное рабочее время сотрудников и многое другое.

Понимая, что место заведующей ей не сохранить, Татьяна Коваленко написала заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление удовлетворено. С 5 июля в МБДОУ No26 «Золотая рыбка» работает новый руководитель, назначенный из кадрового резерва города.

Напомним, детский сад «золотая рыбка» «прославился» после стриптиза на корпоративе. На платформе YouTube 27 мая 2019 года появилось видео с заголовком «#Сургут #Золотая Рыбка #Утренник в актовом зале 18+». Кадры вызвали шок у большинства подписчиков канала. Автор видео запечатлел приватный танец человека в костюме кабана для девушки. В роли девушки оказалась сама заведующая.

«Ужас какой, а героиня по-моему заведующая детским садом «Золотая рыбка», я понимаю, что все мы люди, но не в детском саду же такое вытворять», - пишут пользователи соцсети.

Выяснилось, что весёлое мероприятие состоялось три года назад, но только сейчас появилось в сети.

После скандальной истории заведующая пыталась уволиться по собственному желанию, но осталась на рабочем месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В Сургуте заведующую детсадом «Золотая рыбка» уволили за стриптиз от кабана".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первый микрорайон Нижневартовска активно благоустраивают
В Нефтеюганске под суд отправили мастера, по вине которого заживо сгорел рабочий
В Ханты-Мансийске горожанам в жару запретили искупаться
Мемориал Защитникам Отечествам в Югорске отремонтируют за 68 миллионов рублей
Юные югорчане на лето становятся бойцами трудовых отрядов
Из Мегиона за пределы РФ выдворяют иностранца
В Сургутском районе пройдут гонки на обласах
В Сургуте попутчик в поисках зажигалки обворовал пассажира поезда
В Югре водолазы подняли со дна водоёмов тела двух человек
В Нефтеюганске за килограмм наркотиков судят двух уроженцев Украины
В Нижневартовске 15 маршрутов отправятся в объезд из-за ремонта дороги
В Сургуте снова судят пьяного водителя
В Нижневартовске арендаторы заняли более половины квартир в доходном доме
В Пыть-Яхе раскрыта кража дачного инвентаря
В Ханты-Мансийске спасатели проводят учения на воде
Под Сургутом насмерть разбилась пассажирка «Рено Дастер»
В Югре девять крепких семей получили медали «За любовь и верность»
В Ханты-Мансийске судят троих мужчин, которые за мнимый долг насмерть забили соседа
Сургутянин обокрал магазин электроники
В Ханты-Мансийске для детей открыли палаточный лагерь
В Югре с начала купального сезона утонули четыре человека
В Сургуте водитель «Киа Спортейдж» сбила семилетнюю девочку