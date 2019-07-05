В Сургуте уволена заведующая детским садом, где «кабан» танцевал стриптиз

СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-05T14:10:58+03:00

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Заведующая детским садом №26 «Золотая рыбка» лишилась своего места после коллективного видеообращения воспитателей и родителей детского сада к Президенту Российской Федерации.

По информации департамента здравоохранения города Сургут, было назначено проведение проверки деятельности заведующей дошкольным учреждением Татьяны Коваленко.

После проверки были выявлены нарушения деятельности администрации: незаконный сбор денег с сотрудников детского сада, принудительно исполнение работ, не входящих в сферу трудовых отношений сотрудников, неоплачиваемое внеурочное рабочее время сотрудников и многое другое.

Понимая, что место заведующей ей не сохранить, Татьяна Коваленко написала заявление об увольнении по собственному желанию. Заявление удовлетворено. С 5 июля в МБДОУ No26 «Золотая рыбка» работает новый руководитель, назначенный из кадрового резерва города.

Напомним, детский сад «золотая рыбка» «прославился» после стриптиза на корпоративе. На платформе YouTube 27 мая 2019 года появилось видео с заголовком «#Сургут #Золотая Рыбка #Утренник в актовом зале 18+». Кадры вызвали шок у большинства подписчиков канала. Автор видео запечатлел приватный танец человека в костюме кабана для девушки. В роли девушки оказалась сама заведующая.

«Ужас какой, а героиня по-моему заведующая детским садом «Золотая рыбка», я понимаю, что все мы люди, но не в детском саду же такое вытворять», - пишут пользователи соцсети.

Выяснилось, что весёлое мероприятие состоялось три года назад, но только сейчас появилось в сети.

После скандальной истории заведующая пыталась уволиться по собственному желанию, но осталась на рабочем месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU