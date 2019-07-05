СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-05T10:36:17+03:00

В Пыть-Яхе раскрыта кража дачного инвентаря. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне в полицию города Пыть-Ях поступило сообщение от мужчины, который сообщил, что на участке Садоводческого некоммерческого товарищества обнаружил отсутствие мотокультиватора марки «Дэу». Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, при въезде на участок имеются камеры видеонаблюдения, с помощью которых был установлен автомобиль марки «ВАЗ-21102». Сотрудниками ГИБДД автомобиль с подозреваемыми был задержан. Личности причастных к краже установлены. Ими оказались безработные ранее судимые.

В признательных показания подозреваемые сообщили, что планировали продать технику, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU