2019-07-04T14:39:41+03:00
Общество

В Югре проинспектировали дорогу на Тюмень и аэропорт в сторону Ханты-Мансийска

Окончание ремонта планируется на 1 октября
Алена Кульмухаметова
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В Югре проинспектировали дорогу на Тюмень и аэропорт в сторону Ханты-Мансийска. Фото с сайта правительства ЮгрыВ Югре проинспектировали дорогу на Тюмень и аэропорт в сторону Ханты-Мансийска. Фото с сайта правительства Югры
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В Ханты-Мансийске проинспектировали ремонт развязки на пересечении автодорог Тюмень — Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийск — аэропорт.

По информации правительства Югры, обновление полотна ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На этом участке отремонтируют более 4,5 км дороги на сумму около 115 миллионов рублей.

Выполнена фрезеровка асфальтобетонного покрытия, начата укладка асфальтобетонной смеси. Качество работ — на должном уровне и отвечает всем требованиям. Претензий к подрядчику, компании «ЮВиС», нет. Согласно контракту окончание ремонтных работ намечено на 1 октября, но подрядчик обещает закончить работы раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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