В Сургуте достраивают улицу Киртбая

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-04T11:59:33+03:00

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В Сургуте завершается строительство продолжения улицы Киртбая. В последствии автодорога соединит Нефтеюганское шоссе с Тюменским трактом.

По информации администрации города Сургут, строительство участка дороги 1«З», являющейся продолжением улицы Киртбая, близится к завершению. Более 900 метров новой автомагистрали позволит разгрузить центральные дороги города и обеспечить чистой водой и хозяйственно-бытовой канализацией микрорайоны 35 и 35А.

Уже завершено обустройство тротуаров, пешеходных и велодорожек, переустройство инженерных сетей и освещения, проложена ливневая канализация. На весь комплекс работ потребовалось около 680 миллионов рублей.

По словам заместителя главного инженера компании «ЮВиС» Антона Суворова, работы в данный момент закончены на 95 процентов. В ближайшие два-три дня будет уложен верхний слой асфальто-бетонной смеси, что позволит говорить о полной готовности новой дороги.

Сейчас готовятся документы, разрешающие ввод данного объекта и в Службу жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для проведения итоговой проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU