СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-04T09:50:28+03:00

В Югре вновь объявлено штормовое предупреждение. Фото из открытых источников

Югорчанам советуют не выходить из дома в грозу

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Проливной дождь, гроза, град и шквалистый ветер вновь обрушатся на Югру. Все экстренные службы в режиме готовности.

По данным Ханты-Мансийского гидрометеоцентра, в Югре 4 июля ожидаются неблагоприятные погодные явления: дождь, гроза, град, усиление ветра до 26 метров в секунду.

Жителям и гостям округа рекомендуют соблюдать меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.

Напомним, накануне в Нефтеюганске сразу несколько микрорайонов остались без света и воды из-за короткой бури. Ветер ломал ветви деревьев, валил стволы, рвал провода. По последним данным во время бури никто не пострадал, но последствия непогоды коммунальщики устраняют до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU