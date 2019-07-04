2019-07-04T06:58:32+03:00
Общество

За первый месяц лета в Югре отдохнули 40 тысяч детей

В климатически благоприятных регионах в июне отдохнули более четырёх тысяч юных югорчан
Алена Кульмухаметова
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За первый месяц лета в Югре отдохнули 40 тысяч детейЗа первый месяц лета в Югре отдохнули 40 тысяч детейФото: Татьяна Коркина
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Почти 40 тысяч юных югорчан отдохнули в детских оздоровительных организациях Ханты-Мансийского автономного округа и за пределами региона в первую смену летней оздоровительной кампании.

Об этом стало известно 3 июля в ходе заседания межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей. В первую смену в автономном округе действовало 484 организации отдыха и оздоровления детей. В них побывали более 35 тысяч человек. В климатически благоприятных регионах в июне отдохнули более 4 тысяч детей, из них почти 3 тысячи – в здравницах Краснодарского края и Крыма.

Добавим, что во вторую смену в климатически благоприятные регионы страны отправятся более 5 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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