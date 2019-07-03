В Югре запустили флешмоб #Югранедопустиогня

СЕГОДНЯ 14:41 2019-07-03T14:41:24+03:00

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Жителям Ханты-Мансийского автономного округа предлагают присоединиться флешмобу #Югранедопустиогня. По мнению организаторов, он поможет снизить количество лесных пожаров?

Для этого необходимо писать посты об осознанном отношении к природе, выкладывать фото и видео, ставить хэштег #Югранедопустиогня и становиться участником крупного регионального флешмоба.

Старт флешмобу уже дал первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов. Он выложил в соцсети обращение с призывом к действию.

Отметим, что сейчас в трёх районах Югры ввёден особый противопожарный режим. Столбики термометров сегодня поднимаются до отметки в +31 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU