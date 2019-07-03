2019-07-03T12:11:06+03:00
Общество

В Сургутском районе пройдёт рыболовный турнир «Сытоминские берега»

Гостей фестиваля ждут аттракционы, арт-мастерские и кулинарные поединки
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе пройдёт рыболовный турнир «Сытоминские берега». Фото с сайта pixabay.comВ Сургутском районе пройдёт рыболовный турнир «Сытоминские берега». Фото с сайта pixabay.com
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Большой спортивный фестиваль по рыбной ловле состоится в селе Сытомино Сургутского района 13 июля. Мероприятие проходит не впервые и ожидает большое количество участников.

Помимо, естественно, рыбы, гостей фестиваля ждут аттракционы, арт-мастерские и кулинарные поединки.

Село Сытомино расположено на берегу Оби. Районные власти надеются, что «Сытоминские берега» смогут привлечь в муниципалитет туристов.

В турнире по рыбной ловле присваиваются разряды, вплоть до мастера спорта, а в конкурсе участвуют профессионалы и любители.

Фестиваль «Сытоминские берега» прошел в День рыбака впервые в 2018 году. Тогда на него съехалось больше 50 человек со всего Сургутского района. Участники устраивали и гонки на обласах, и кулинарные поединки. Но самое главное — это, конечно, состязания рыбаков.

Пока рыбаки были заняты на береговой линии реки Сытоминки, вокруг царила праздничная атмосфера. Работали интерактивные площадки «КЛЁВое настроение»: катание на квадроциклах, аниматоры для детей, спортивные состязания. Особое место заняла «Уха по-царски» из свежего улова, которой угостили всех желающих.

Праздничный вечер завершился посиделками у костра, где участники делились впечатлениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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