СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-03T09:44:13+03:00

В Югре снимут о выдающихся жителях округа. Фото с сайта pixabay.com

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Подготовка к съемкам цикла художественных микрофильмов о выдающихся югорчанах стартовала в Югре. Картины расскажут об известных жителях региона, внесших значительный вклад в его становление.

Уже известно, что съёмки будут вестись в рамках проекта «Были», реализуемого Русским географическим обществом. Цикл будет состоять из пяти картин хронометражем 10-12 минут.

За основу сюжета берется реальная история из жизни, которая реконструируется в игровых сценах и использованием архивных фото- и видеоматериалов, документов из государственного архива и личных коллекций. Для исполнения игровых сцен будут задействованы актеры.

Героями первых пяти сериалов станут первооткрыватель югорской нефти Фарман Салманов, председатель Ханты-Мансийского окрисполкома Антонина Григорьева, первый руководитель Остяко-Вогульского округа Яков Рознин, самаровский купец и меценат Василий Земцов, геолог, первооткрыватель Приполярного Урала Александр Алешков.

Автор сценария Андрей Рябов рассказал, что сценарии фильмов уже размещены на сайте «Остяко-Вогульск».

В ближайшее время будет презентован специально созданный сайт, который станет основным каналом коммуникации, площадкой для обсуждения проекта. Затем состоится кастинг актеров. Съемки пройдут с июля по сентябрь в Ханты-Мансийске, Сургуте, Березовском районе, поселках Селиярово, Троица Ханты-Мансийского района.

Презентация фильмов состоится 10 декабря – в день рождения Югры, а сам цикл фильмов будет размещен на медиапортале Русского географического общества.

ИСТОЧНИК KP.RU