2019-07-03T08:01:59+03:00
Общество

В Югре завершилась акция «Аллея выпускников»

Было высажено 118 кустарников и 6260 саженцев
Алена Кульмухаметова
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В Югре завершилась акция «Аллея выпускников»В Югре завершилась акция «Аллея выпускников»Фото: Татьяна Коркина
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В городах Ханты-Мансийского автономного округа 10,5 тысяч югорских выпускников высадили более шести тысяч зеленых насаждений в рамках акции «Аллея выпускников».

В течение месяца выпускники 9 и 11 классов совместно с родителями, педагогами, администрацией и неравнодушными жителями озеленяли улицы и пришкольные дворы, городские парки и аллеи. Всего участниками акции было высажено 118 кустарников и 6260 саженцев. Теперь улицы каждого муниципалитета округа украшают яблони, березы, акации, елки, переи, туи, облепихи, черемухи, рябины, сирени, а также ели, сосны и кедр.

Добавим, что окружная акция с участием выпускников проходит с 2015 года, в 2018 году к ней присоединилось 8053 школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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