СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-02T14:57:37+03:00

Когалымчанин, подменив ценник на магнитолу, обманул магазин на пять тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

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В дежурную часть полиции города Когалым обратился заместитель управляющего одного из магазинов электротоваров с заявлением о мошенничестве.

Как сообщили в городской полиции, 7 июня один из покупателей, находясь в магазине, подменил ценник на товаре, купил автомагнитолу стоимостью 2415 рублей, однако реальная ее стоимость 7024 рубля, чем причинил магазину ущерб в размере 4609 рублей.

На данный момент личность покупателя устанавливается, ведётся следствие. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU