2019-07-02T08:56:01+03:00
Происшествия

В Нижневартовске задержали двух иностранцев с килограммом наркотика

Им грозят длительные сроки лишения свободы
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске задержали двух иностранцев с килограммом наркотика. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреВ Нижневартовске задержали двух иностранцев с килограммом наркотика. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Накануне полицейские Нижневартовска около одного из домов по улице Северной задержали 36-летнего жителя ближнего зарубежья, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в кармане куртки мигранта был обнаружен и изъят полимерный пакет с наркотическим средством весом более 538 граммов. Известно, что мужчина ранее не судим, в настоящее время не трудоустроен.

Еще один 18-летний подозреваемый житель ближнего зарубежья был задержан нижневартовскими полицейскими. В результате личного досмотра у молодого человека изъят сверток. Исследование показало, что изъятое является наркотиком весом более 606 граммов. Известно, что молодой человек прибыл в Россию с целью трудоустройства.

В отношении обоих иностранцев возбуждены уголовные дела. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За преступление им грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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