2019-07-01T15:57:46+03:00
Общество

В Нижневартовске начата обработка территорий от клещей и грызунов

Горожанам, отправляясь на дачу или в лес, необходимо соблюдать меры предосторожности
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске начата обработка территорий от клещей и грызунов. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске начата обработка территорий от клещей и грызунов. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске стартовал второй этап мероприятий по обработке территорий от насекомых, клещей и грызунов.

По информации городской администрации, на территориях учреждений здравоохранения, объектов культуры и спорта, муниципальных и окружных образовательных учреждений, в местах массового пребывания граждан, в парке Победы, на набережной реки Оби, возле Комсомольского озера, площади Нефтяников, кладбищ №1-№5. Третий этап обработки запланирован на период с 20 по 30 июля.

Горожанам следует знать, что, отправляясь на дачу или в лес необходимо соблюдать меры предосторожности. Прежде всего нужно правильно одеться. Одежда должна быть застегнута на все пуговицы или замок-молнию и плотно прилегать к телу. Находясь на природе нужно периодически осматривать нижнюю часть одежды, потому что клещи прицепляются, находясь на траве, переползают по одежде человека вверх, стремясь попасть на тело. Не следует садиться или ложиться на землю. Нужно использовать средства индивидуальной защиты – акарицидные средства, которые выпускаются в виде специальных карандашей, аэрозолей.

Если избежать укуса клеща не удалось, для его удаления необходимо обратиться в травмпункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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