2019-07-01T15:01:41+03:00
Общество

Студенты собрали в Старом Вартовске десять кубометров мусора

С апреля по июнь прошло 14 мероприятий по санитарной уборке территорий
Алена Кульмухаметова
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Студенты собрали в Старом Вартовске десять кубометров мусора. Фото с сайта администрации города НижневартовскСтуденты собрали в Старом Вартовске десять кубометров мусора. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Старом Вартовске состоялся субботник, который организовали студенты Нижневартовского государственного университета совместно с управлением по природопользованию и экологии администрации города.

Четыре преподавателя и 39 студентов надели энцефалитные костюмы, резиновые сапоги и запаслись перчатками. В течение двух часов участники очистили территорию площадью 19 тысяч квадратных метров, объем собранного мусора составил 10 кубометров.

В администрации города Нижневартовск отметили, что студенты - не единственные активисты, которые организовали субботник. Так, три школьницы вышли на уборку участка в районе торгового центра, расположенного по улице Пермской. Позже к ним присоединились и другие горожане.

Добавим, с апреля по июнь прошло 14 мероприятий по санитарной уборке территорий, в которых приняли участие более пяти тысяч вартовчан. Участниками субботников стали представители общественных организаций, предприятий, учебных заведений Нижневартовска и неравнодушные жители. За это время были очищены Парк Победы, набережные рек Обь и Малый Еган, Комсомольское озеро и другие общественные места, а также микрорайоны города – всего более 60 га. С территорий уборки вывезли около 2 тысяч кубов мусора – это примерно 200 мусоровозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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