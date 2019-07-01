2019-07-01T14:46:36+03:00
Происшествия

В Мегионе пенсионерка перевела мошенникам сто тысяч рублей

Женщина пыталась продажа квартиру
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Мегионе пенсионерка перевела мошенникам сто тысяч рублейВ Мегионе пенсионерка перевела мошенникам сто тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Продажа квартиры на популярном сайте объявлений стала приманкой для мошенников. Вскоре жительнице Мегиона позвонил потенциальный покупатель и женщина поверила.

Полицейским 56-летняя местная жительница рассказала, что несколько месяцев назад решила продать квартиру. На популярном сайте объявлений она разместила полную информацию о недвижимости, фотографии и свои контактные данные.Спустя время, ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который срочно захотел приобрести квартиру. Неизвестный подробно расспросил про обстановку, про мебель в квартире, сообщил, что покупает жилое помещение по окружной программе «Переселения из ветхого и аварийного жилья».

Женщина решила, что это один из супругов семейной пары, недавно приходившей к ней на осмотр жилья.

Мужчина сообщил, что в данный момент находится в Москве по работе, однако готов внести предоплату в счет приобретения квартиры. Заявительницу не интересовала предоплата, но звонивший уговорил её, пояснив, что ему срочно нужно внести залог и платежными чеками подтвердить готовность участия в соцпрограмме. Звонивший попросил хозяйку квартиры проследовать к ближайшему банкомату, чтобы без комиссий перечислить аванс по схеме «взаимоперевода». Женщина выполнила все необходимые комбинации и перевела на счет неизвестного 95 тысяч рублей. Обещанного взаимного перевода на счет своей банковской карты потерпевшая так и не дождалась, злоумышленник перестал выходить на связь. Спустя два дня она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте на реконструкцию железнодорожного вокзала выделяют 2 миллиарда рублей
В Нижневартовске начата обработка территорий от клещей и грызунов
В Югорске задержаны уголовники, которые избили кассира магазина после кражи товара
Ханты-Мансийск встречает детско-молодежный форум «Наноград — 2019»
Студенты собрали в Старом Вартовске десять кубометров мусора
Дополнительных выборов в Ханты-Мансийске не будет
В Югре судят курганца за кражу газового конденсата на семь миллионов рублей
В посёлке Фёдоровский экстремальную полосу препятствий прошли 100 сургутян
Ураец пошёл на преступление, чтобы покататься
В Лангепасе раскрыта кража из гаража
Сбербанк профинансировал строительство ветроэнергетических установок в республике Адыгея
За минувшие выходные на дорогах Югры в 17 ДТП пострадали 28 человек
В Ханты-Мансийске услуги ЖКХ стали выросли на два процента
Сургутянку будут судить за прописку знакомого
Сотрудники Природнадзора Югры спасли от браконьеров медведицу
Четыре выпускника из Ханты-Мансийска сдали ЕГЭ на сто баллов
На дачах под Сургутом прохожий обнаружил бочку с расчленённым телом мужчины
Югорский борец завоевал золото на II Европейских играх
Двое югорчан похитили с канализационно-насосной станции электролебёдку
Урай наводнили гадюки: горожане беспокоятся за детей
Автоинспекторы Мегиона задержали пьяную девушку за рулем «ВАЗ-2110»
В Нижневартовске перевозчик отменил один из городских маршрутов
Уголовник из Урая украл из подъезда велосипед
Школа из Ханты-Мансийска оснастят по последнему слову техники
В Сургуте за наркотики украинец получил восемь лет тюрьмы
В Сургуте открылся магазин югорских производителей
Погода в Югре 1 июля: летняя жара и небольшой дождь