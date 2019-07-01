В Мегионе пенсионерка перевела мошенникам сто тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-01T14:46:36+03:00

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Продажа квартиры на популярном сайте объявлений стала приманкой для мошенников. Вскоре жительнице Мегиона позвонил потенциальный покупатель и женщина поверила.

Полицейским 56-летняя местная жительница рассказала, что несколько месяцев назад решила продать квартиру. На популярном сайте объявлений она разместила полную информацию о недвижимости, фотографии и свои контактные данные.Спустя время, ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который срочно захотел приобрести квартиру. Неизвестный подробно расспросил про обстановку, про мебель в квартире, сообщил, что покупает жилое помещение по окружной программе «Переселения из ветхого и аварийного жилья».

Женщина решила, что это один из супругов семейной пары, недавно приходившей к ней на осмотр жилья.

Мужчина сообщил, что в данный момент находится в Москве по работе, однако готов внести предоплату в счет приобретения квартиры. Заявительницу не интересовала предоплата, но звонивший уговорил её, пояснив, что ему срочно нужно внести залог и платежными чеками подтвердить готовность участия в соцпрограмме. Звонивший попросил хозяйку квартиры проследовать к ближайшему банкомату, чтобы без комиссий перечислить аванс по схеме «взаимоперевода». Женщина выполнила все необходимые комбинации и перевела на счет неизвестного 95 тысяч рублей. Обещанного взаимного перевода на счет своей банковской карты потерпевшая так и не дождалась, злоумышленник перестал выходить на связь. Спустя два дня она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU