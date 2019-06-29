В Нефтеюганске дотла сгорел расселённый дом
Двухэтажный деревянный многоквартирный дом 39 в 11а микрорайоне вспыхнул накануне в Нефтеюганске. Все жильцы были расселены давно. Загорелся также рядом стоящий частный дом. По информации главного врача Нефтеюганской станции скорой помощи Александра Мошкина, на пожаре пострадавших нет.
В МЧС России по ХМАО-Югре сообщают, что в 22:11 диспетчеру Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании двухэтажного деревянного дома. Дом полностью расселен. На момент прибытия наблюдается горение первого и второго этажа с выходом на кровлю. На месте пожара работали восемь единиц техники и 26 человек личного состава.
По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Дом выгорел дотла. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.
В Нефтеюганске дотла сгорел расселённый дом.
ИСТОЧНИК KP.RU