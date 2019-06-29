2019-06-29T09:35:25+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске дотла сгорел расселённый дом

Дым от пожара был виден за несколько кварталов [видео]
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске дотла сгорел расселённый дом. Фото из соцсети ВКонтактеВ Нефтеюганске дотла сгорел расселённый дом. Фото из соцсети ВКонтакте
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Двухэтажный деревянный многоквартирный дом 39 в 11а микрорайоне вспыхнул накануне в Нефтеюганске. Все жильцы были расселены давно. Загорелся также рядом стоящий частный дом. По информации главного врача Нефтеюганской станции скорой помощи Александра Мошкина, на пожаре пострадавших нет.

В МЧС России по ХМАО-Югре сообщают, что в 22:11 диспетчеру Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании двухэтажного деревянного дома. Дом полностью расселен. На момент прибытия наблюдается горение первого и второго этажа с выходом на кровлю. На месте пожара работали восемь единиц техники и 26 человек личного состава.

По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Дом выгорел дотла. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

В Нефтеюганске дотла сгорел расселённый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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