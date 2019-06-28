СЕГОДНЯ 14:37 2019-06-28T14:37:09+03:00

С понедельника Югра полностью переходит на новую систему обращения с ТКО Фото: Дмитрий Терентьев

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С 1 июля в муниципалитетах северной зоны начнет действовать единый тариф для регионального оператора в размере 697,51 рублей с учетом НДС, утвержденный региональной службой по тарифам.

Напомним, согласно территориальной схеме обращения с отходами к северной зоне Югры отнесены города Сургут, Радужный, Покачи, Лангепас, Мегион, Нижневартовск, Когалым, а также Березовский, Белоярский, Сургутский и Нижневартовский районы.

Таким образом Ханты-Мансийский автономный округ – Югра переходит на новую систему обращения с отходами, согласно которой сбор и вывоз ТКО осуществляется региональным оператором – АО «Югра-Экология». Как отметил директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев, в северной зоне региональный оператор приступил к исполнению обязанностей в рамках прямого соглашения с ведомством и действующего до конца текущего года. В установленном порядке АО «Югра-Экология» заключит договоры с собственниками – юридическими и физическими лицами.

ИСТОЧНИК KP.RU