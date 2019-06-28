Погода в Югре 28 июня: тепло и пасмурно
В пятницу 28 июня в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18,+23 градусов, местами +12,+17 градусов.
В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18,+20 градусов.
В Сургуте облачная погода и дождь. Ветер северный, северо-западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днём +12, +15 градусов.
В Нижневартовске облачно и дожди. Ветер северо-западный, северный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +13 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU