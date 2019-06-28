2019-06-28T07:09:29+03:00
Общество

Погода в Югре 28 июня: тепло и пасмурно

Ветер северных направлений
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре 28 июня: тепло и пасмурноПогода в Югре 28 июня: тепло и пасмурноФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В пятницу 28 июня в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18,+23 градусов, местами +12,+17 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18,+20 градусов.

В Сургуте облачная погода и дождь. Ветер северный, северо-западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днём +12, +15 градусов.

В Нижневартовске облачно и дожди. Ветер северо-западный, северный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ремонт дорог в Нижневартовске идёт по графику
В Югре насмерть разбились трое молодых парней
В Сургутском районе на автомобиле «Датсун» задержан наркодилер
На трассе под Няганью насмерть разбилась молодая девушка на «Ниссан Террано»
В Ханты-Мансийске комиссия проверила детские лагеря
В Нижневартовске по подозрению во взятке арестован сотрудник Ростехнадзора
Всего за одни сутки в Нижневартовске выпало 35 сантиметров осадков
Югорчанке грозит 15 лет тюрьмы за кровавую расправу над сожителем
За месяц летних каникул в Нефтеюганске в ДТП пострадали трое детей
В Югре пройдут Международные соревнования на по гребле на обласах
В Радужном центр допобразования торговал удостоверениями трактористов-машинистов
Югорчан приглашают на палеонтологические раскопки
Коммунальщик из Сургута украл велосипед во время ремонта в подвале
В Ханты-Мансийске детская площадка соседствует с двумя опасными объектами
В начале июля в Югру придёт летняя жара
В Ханты-Мансийске продолжается турнир по пэйнтболу
Урайская молодёжь задаст жару на набережной реки Конда
Губернатор Югры вручила награды лучшим выпускникам округа
Всего за сутки мошенники обчистили счета семи югорчан
Вартовчан просят оставить отзыв о «Самотлорских ночах»
В Нефтеюганске «прогульщика» вернули на работу и заплатили ему миллион рублей компенсации
В Когалыме стартует увлекательный автоквест
Белоярец перевёл за картинку снегохода 700 тысяч рублей
Месторождение в Кондинском районе теперь носит имя Рауля-Юрия Эрвье
В Нефтеюганске для подростков открывают уникальный палаточный лагерь
В Мегионе за рулём авто задержали пьяную девушку
На форуме «Утро» в Тюмени Югру представляют 49 молодых людей