СЕГОДНЯ 07:09 2019-06-28T07:09:29+03:00

Погода в Югре 28 июня: тепло и пасмурно Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

В пятницу 28 июня в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18,+23 градусов, местами +12,+17 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18,+20 градусов.

В Сургуте облачная погода и дождь. Ветер северный, северо-западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днём +12, +15 градусов.

В Нижневартовске облачно и дожди. Ветер северо-западный, северный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10, +13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU