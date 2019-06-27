2019-06-27T10:38:05+03:00
Общество

Месторождение в Кондинском районе теперь носит имя Рауля-Юрия Эрвье

С инициативой о переименовании выступили ветераны нефтегазовой промышленности
Алена Кульмухаметова
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Месторождение в Кондинском районе теперь носит имя Рауля-Юрия Эрвье. Фото с сайта pixabay.comМесторождение в Кондинском районе теперь носит имя Рауля-Юрия Эрвье. Фото с сайта pixabay.com
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Оурьинское газонефтяное месторождение в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа теперь носит имя знаменитого геолога, первооткрывателя западносибирской нефти Рауля-Юрия Эрвье. Соответствующий документ накануне принят Федеральным агентством по недропользованию.

Как сообщили в правительстве региона, с инициативой о переименовании одного из месторождений автономного округа в честь Юрия Эрвье выступили ветераны нефтегазовой промышленности.

Добавим, что месторождение имени Эрвье является одним из крупных месторождений, открытых за последние 6 лет в России. Извлекаемые запасы углеводородов составляют около 34 млн тонн.

Напомним, в апреле этого года исполнилось 110 лет со дня рождения Юрия Эрвье, советского геолога, начальника Главного Тюменского производственного геологического управления, выдающего руководителя и организатора широкомасштабных геологоразведочных работ.

Под его руководством разведано и открыто более 250 нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири, в том числе 112 крупных и уникальных: Мамонтовское, Правдинское, Самотлорское, Федоровское, Холмогорское нефтяные месторождения, а также газовые – Заполярное, Медвежье, Уренгойское, Ямбургское и множество других. Разведанные запасы нефти составили 10 миллиардов тонн, а газа – 20 триллионов кубических метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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