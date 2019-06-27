В Мегионе за рулём авто задержали пьяную девушку
Лишение водительского удостоверения не стало наукой для 25-летней девушки из Мегиона. Спустя короткое время она вновь была задержана нетрезвой за рулём автомобиля.
Дознавателями Мегиона возбуждено уголовное дело в отношении нарушительницы. Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, будучи лишенная прав на управление автомобилем, водитель вновь села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушительнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 45 преступлений, раскрыто 33, из них: семь краж и пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU