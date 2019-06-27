На форуме «Утро» в Тюмени Югру представляют 49 молодых людей

СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-27T08:51:11+03:00

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В Тюмени стартовала вторая, федеральная, смена форума молодежи Уральского Федерального округа «УТРО – 2019», участие в которой принимает 49 делегатов от Югры.

Как сообщили в окружной столице Югры, Ханты-Мансийск представляют 17 молодых людей. Всего участниками форума стали 715 молодых людей из шесть регионов Уральского федерального округа и 50 жителей других субъектов России.

На церемонии открытия делегации регионов презентовали свои визитки, познакомились с новой темой форума – креативный капитал – и гимном события.

Начали свою работу образовательные площадки, которых на второй смене форума шесть: «Урал Творческий», «Урал Трудовой», «Урал Добровольческий», «Урал Медийный», «Урал Профсоюзный» и «Урал Патриотичный». Югра выступает организатором площадки «Урал медийный», на который в качестве экспертов приедут самые различные представители медиа-отрасли. Среди них Владимир Соловьев – председатель Союза журналистов России, шеф-редактор «ФедералПресс» – Наталья Оксак, Тарас Сычев – главный редактор сообщества «Лентач», Артем Колпаков – SMM Group Head агентства «Пикчер», Максим Хрящев – основатель pikabu.ru и Наталья Лосева – заместитель Главного редактора МИА «Россия сегодня». А также представители издания «Лайфхакер»: Павел Федоров – шеф-редактор издания и автор Telegram-канала «Паша и его прокрастинация», Родион Скрябин – директор по развитию издания.

На площадке участники узнают, что такое нативная реклама, как писать хорошие тексты и создавать качественный видео-контент, примут участие в мастер-классах по поиску инфоповодов и созданию мемов, а также получат многие практические навыки, которые пригодятся им не только в профессиональной деятельности, но и в других сферах жизни.

Ключевым событием смены по традиции станет грантовый конкурс от Росмолодежи: на него зарегистрировано 162 проекта, 17 из которых – проекты югорчан. 28 июня стартует защита проектов, а имена форумчан, проекты которых рекомендованы к получению грантов, будут названы на церемонии закрытия форума 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU