Восемь с половиной лет «строгача» получил наркосбытчик из Сургута
Накануне сургутский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 26-летнего жителя Сургута. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в текущем году осужденный через сеть «Интернет» получил партию синтетического наркотика, массой более 47 граммов, для сбыта наркозависимым горожанам с помощью закладок на территории города Сургута и Сургутского района.
Его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, наркотические средства изъяты из незаконного оборота.
Суд назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU