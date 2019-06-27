СЕГОДНЯ 08:44 2019-06-27T08:44:06+03:00

Восемь с половиной лет «строгача» получил наркосбытчик из Сургута. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Запрещенные вещества он сбывал на территории города

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Накануне сургутский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 26-летнего жителя Сургута. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в текущем году осужденный через сеть «Интернет» получил партию синтетического наркотика, массой более 47 граммов, для сбыта наркозависимым горожанам с помощью закладок на территории города Сургута и Сургутского района.

Его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Суд назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU