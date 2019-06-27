СЕГОДНЯ 07:38 2019-06-27T07:38:58+03:00

За минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали пять человек. Фото с сайта Госавтоинспекция ХМАО-Югры

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Жёсткая дорожная авария произошла около пяти утра в городе Нижневартовск на улице Дружбы Народов. Столкнулись «ВАЗ» и «Тойота».

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 25-летний водитель за рулем «ВАЗ» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Тойота». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 22-летний пассажир автомобиля «ВАЗ», пассажирка автомобиля «Тойота», 61-летняя получили телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы. Задержано 11 водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, двое – за отказ от медицинского освидетельствования и трое – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 34 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU