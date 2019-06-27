2019-06-27T07:38:58+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали пять человек

Задержано 11 нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
За минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали пять человек. Фото с сайта Госавтоинспекция ХМАО-ЮгрыЗа минувшие сутки в Югре в трёх ДТП пострадали пять человек. Фото с сайта Госавтоинспекция ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Жёсткая дорожная авария произошла около пяти утра в городе Нижневартовск на улице Дружбы Народов. Столкнулись «ВАЗ» и «Тойота».

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 25-летний водитель за рулем «ВАЗ» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Тойота». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 22-летний пассажир автомобиля «ВАЗ», пассажирка автомобиля «Тойота», 61-летняя получили телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы. Задержано 11 водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, двое – за отказ от медицинского освидетельствования и трое – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 34 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нефтеюганске для подростков открывают уникальный палаточный лагерь
В Мегионе за рулём авто задержали пьяную девушку
На форуме «Утро» в Тюмени Югру представляют 49 молодых людей
Восемь с половиной лет «строгача» получил наркосбытчик из Сургута
В посёлке Фёдоровский для жильцов аварийного фонда построят два новых дома
Четыре кражи раскрыли югорские полицейские в минувшие сутки
В Ханты-Мансийске в субботу состоится День молодёжи
Погода в Югре 27 июня: небольшой дождь и ветер
В Ханты-Мансийске жители новостроек станцевали зумбу на празднике двора
В Урае охотники застрелили опасного медвежонка
В Югре спасатели и водолазы ищут в Оби тело пенсионера
У сургутян в квитках за коммуналку появится новая строка
В Югре состоялась Всероссийская акция «Россия — территория без наркотиков»
Вартовчанину за пьяную езду грозит два года тюрьмы
Дольщики из Сургута могут следить за стройкой в режиме онлайн
В Сургуте у работника кафе украли ворованный телефон
В Нефтеюганске почтили память погибшего мэра Владимира Петухова
Всего за одни сутки на уловки телефонных и интернет-мошенников попались 18 югорчан
В Кондинском районе на пожаре в доме пострадал мужчина
В Нижневартовске на две недели отключат горячую воду
Разнорабочий из Ханты-Мансийска украл золото на пятьдесят тысяч рублей
В Нижневартовске улицы затопит дождевой водой