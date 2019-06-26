2019-06-26T15:04:45+03:00
Общество

У сургутян в квитках за коммуналку появится новая строка

Сумма платежа выходит крупная
Алена Кульмухаметова
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У сургутян появится в квитках за коммуналку новая строкаУ сургутян появится в квитках за коммуналку новая строкаФото: Татьяна Коркина
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С 1 июля на территории Сургута услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами будет оказывать единый региональный оператор по общему для всех муниципалитетов Югры тарифу.

По информации администрации города, у сургутян появится новая коммунальная услуга — обращение с твердыми бытовыми отходами. Оказывать ее будет единый региональный оператор — АО «Югра-Экология». - Так как Ханты-Мансийский автономный округ входит в Северную зону, то для всех 11 муниципальных образований единый предельный тариф установлен на уровне 697 рублей 51 копейки с кубического метра с учетом НДС. В структуру единого тарифа входят расходы на транспортирование, обработку, обезвреживание и захоронение ТКО, расходы на сбыт, заключение и обслуживание договоров с собственниками жилых помещений, — рассказала заместитель генерального директора «Югра-Экология» Ирина Бабурина.

Ежемесячный платеж для населения Сургута составит 110 рублей 44 копейки с каждого проживающего в квартире человека. В этом принципиальная разница от предыдущей системы начисления, где за основу брали площадь жилого помещения. Новая услуга будет указана в квитанциях, которые жители получат в августе, отдельной строкой. Одновременно статья «Содержание и ремонт жилья» должна быть снижена из расчета два рубля с квадратного метра.

По словам представителя управляющей компании Рафаэля Ульбекова, коммунальные службы будут отвечать за содержание контейнерных площадок и мусороприемников. Транспортировкой ТКО займутся те же перевозчики, которые выполняют это сейчас. В настоящее время региональным оператором прорабатывается вопрос по заключению договоров с РКЦ Сургута, чтобы население могло, как и раньше, оплачивать все платежи в одном месте.

Кроме того, перевод услуги в разряд коммунальных предполагает предоставление льгот. В Сургуте компенсациями от 50 до 100% смогут воспользоваться более 32 тысяч жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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