СЕГОДНЯ 14:05 2019-06-26T14:05:30+03:00

Дольщики из Сургута могут следить за стройкой в режиме онлайн. Фото с сайта администрации города Сургут

Изменить размер текста: A A

На семнадцати стройплощадках проблемных жилищных объектов в Сургуте были установлены 18 видеокамер. За ходом возведения сургутских долгостроев теперь можно наблюдать ежедневно на сайте Управления информационных технологий и связи города.

Напомним, 3 июня глава Сургута Вадим Шувалов подписал распоряжение «О комплексе мер по окончанию строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, не введенных в эксплуатацию застройщиками: «СеверСтрой», «СеверСтройПартнер», «ДЭП», СФ «Новострой», «Салаир», «ВостокСтрой-Капитал». Документом утверждены дорожные карты с графиками исполнения мероприятий для скорейшего ввода в эксплуатацию объектов долевого строительства.

Добавим, что информация о ходе выполнения мероприятий обновляется ежемесячно не позднее 30-го числа.

ИСТОЧНИК KP.RU