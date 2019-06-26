2019-06-26T14:05:30+03:00
Общество

Дольщики из Сургута могут следить за стройкой в режиме онлайн

На долгостроях установили камеры видеонаблюдения
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Дольщики из Сургута могут следить за стройкой в режиме онлайн. Фото с сайта администрации города СургутДольщики из Сургута могут следить за стройкой в режиме онлайн. Фото с сайта администрации города Сургут
Изменить размер текста:

На семнадцати стройплощадках проблемных жилищных объектов в Сургуте были установлены 18 видеокамер. За ходом возведения сургутских долгостроев теперь можно наблюдать ежедневно на сайте Управления информационных технологий и связи города.

Напомним, 3 июня глава Сургута Вадим Шувалов подписал распоряжение «О комплексе мер по окончанию строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, не введенных в эксплуатацию застройщиками: «СеверСтрой», «СеверСтройПартнер», «ДЭП», СФ «Новострой», «Салаир», «ВостокСтрой-Капитал». Документом утверждены дорожные карты с графиками исполнения мероприятий для скорейшего ввода в эксплуатацию объектов долевого строительства.

Добавим, что информация о ходе выполнения мероприятий обновляется ежемесячно не позднее 30-го числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске жители новостроек станцевали зумбу на празднике двора
В Урае охотники застрелили опасного медвежонка
В Югре спасатели и водолазы ищут в Оби тело пенсионера
У сургутян в квитках за коммуналку появится новая строка
В Югре состоялась Всероссийская акция «Россия — территория без наркотиков»
Вартовчанину за пьяную езду грозит два года тюрьмы
В Сургуте у работника кафе украли ворованный телефон
В Нефтеюганске почтили память погибшего мэра Владимира Петухова
Всего за одни сутки на уловки телефонных и интернет-мошенников попались 18 югорчан
В Кондинском районе на пожаре в доме пострадал мужчина
В Нижневартовске на две недели отключат горячую воду
Разнорабочий из Ханты-Мансийска украл золото на пятьдесят тысяч рублей
В Нижневартовске улицы затопит дождевой водой