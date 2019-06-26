Дольщики из Сургута могут следить за стройкой в режиме онлайн
На семнадцати стройплощадках проблемных жилищных объектов в Сургуте были установлены 18 видеокамер. За ходом возведения сургутских долгостроев теперь можно наблюдать ежедневно на сайте Управления информационных технологий и связи города.
Напомним, 3 июня глава Сургута Вадим Шувалов подписал распоряжение «О комплексе мер по окончанию строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, не введенных в эксплуатацию застройщиками: «СеверСтрой», «СеверСтройПартнер», «ДЭП», СФ «Новострой», «Салаир», «ВостокСтрой-Капитал». Документом утверждены дорожные карты с графиками исполнения мероприятий для скорейшего ввода в эксплуатацию объектов долевого строительства.
Добавим, что информация о ходе выполнения мероприятий обновляется ежемесячно не позднее 30-го числа.
ИСТОЧНИК KP.RU