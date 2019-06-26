В Нефтеюганске почтили память погибшего мэра Владимира Петухова
Церемония возложения цветов к памятнику-бюсту первого всенародно избранного мэра Нефтеюганска Владимира Петухова состоялась сегодня, 26 июня, в городе.
В мероприятии приняли участие губернатор Югры Наталья Комарова.
- Наша память о Владимире Петухове – это спортивные комплексы «Жемчужина Югры», «Олимп», кванториум, политехнический колледж, сбалансированный бюджет. Наш долг перед ним – сделать так, чтобы не было обманутых дольщиков, чтобы Нефтеюганск был городом с чистой водой, без балков, без аварийного жилья, с благоустроенными общественными пространствами, дворами, детскими площадками, - сказала глава региона.
По мнению главы региона, 26 июня – это отчетная дата для современных руководителей Нефтеюганска и горожан.
Напомним, что Владимир Петухов был избран народом главой Нефтеюганска 27 октября 1996 года.
В мае 1998 года он обвинил «ЮКОС» в том, что компания не платит налоги в местный бюджет, из-за чего работники не получают зарплату. Владимир Петухов объявил голодовку, выдвинув требования: возбудить уголовное дело в связи с неуплатой налогов в крупных размерах, отстранить от занимаемых должностей начальника налоговой инспекции Нефтеюганска и начальника налоговой инспекции Югры, погасить накопленную с 1996 года недоимку в размере 1,2 триллиона рублей.
Жизнь Владимира Петухова трагически оборвалась 26 июня 1998 года. Он был убит по дороге на работу.
ИСТОЧНИК KP.RU