2019-06-26T13:40:52+03:00
Общество

В Нефтеюганске почтили память погибшего мэра Владимира Петухова

Он был убит по дороге на работу
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Глава Нефтеюганска был убит по дороге на работу. Фото с сайта правительства ЮгрыГлава Нефтеюганска был убит по дороге на работу. Фото с сайта правительства Югры
Изменить размер текста:

Церемония возложения цветов к памятнику-бюсту первого всенародно избранного мэра Нефтеюганска Владимира Петухова состоялась сегодня, 26 июня, в городе.

В мероприятии приняли участие губернатор Югры Наталья Комарова.

- Наша память о Владимире Петухове – это спортивные комплексы «Жемчужина Югры», «Олимп», кванториум, политехнический колледж, сбалансированный бюджет. Наш долг перед ним – сделать так, чтобы не было обманутых дольщиков, чтобы Нефтеюганск был городом с чистой водой, без балков, без аварийного жилья, с благоустроенными общественными пространствами, дворами, детскими площадками, - сказала глава региона.

По мнению главы региона, 26 июня – это отчетная дата для современных руководителей Нефтеюганска и горожан.

Напомним, что Владимир Петухов был избран народом главой Нефтеюганска 27 октября 1996 года.

В мае 1998 года он обвинил «ЮКОС» в том, что компания не платит налоги в местный бюджет, из-за чего работники не получают зарплату. Владимир Петухов объявил голодовку, выдвинув требования: возбудить уголовное дело в связи с неуплатой налогов в крупных размерах, отстранить от занимаемых должностей начальника налоговой инспекции Нефтеюганска и начальника налоговой инспекции Югры, погасить накопленную с 1996 года недоимку в размере 1,2 триллиона рублей.

Жизнь Владимира Петухова трагически оборвалась 26 июня 1998 года. Он был убит по дороге на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске жители новостроек станцевали зумбу на празднике двора
В Урае охотники застрелили опасного медвежонка
В Югре спасатели и водолазы ищут в Оби тело пенсионера
У сургутян в квитках за коммуналку появится новая строка
В Югре состоялась Всероссийская акция «Россия — территория без наркотиков»
Вартовчанину за пьяную езду грозит два года тюрьмы
Дольщики из Сургута могут следить за стройкой в режиме онлайн
В Сургуте у работника кафе украли ворованный телефон
Всего за одни сутки на уловки телефонных и интернет-мошенников попались 18 югорчан
В Кондинском районе на пожаре в доме пострадал мужчина
В Нижневартовске на две недели отключат горячую воду
Разнорабочий из Ханты-Мансийска украл золото на пятьдесят тысяч рублей
В Нижневартовске улицы затопит дождевой водой